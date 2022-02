Zweimal pro Woche werden Thüringer Schüler auf das Coronavirus getestet, das geschieht derzeit mit einem Lolli-Test, das heißt: Die Anwendung ist auch für kleine Kinder problemlos möglich. Trotzdem kommt es nicht selten vor, dass ein Test kein eindeutiges Ergebnis anzeigt.

Aus der Ferne kann nicht beurteilt werden, ob der Test von vornherein unbrauchbar war oder bei der Probenentnahme beziehungsweise der Auswertung etwas schiefgegangen ist. Dass aus einem unklaren Testergebnis den betroffenen Kindern kein Nachteil entsteht, sollte selbstverständlich sein.

Offizielle und flächendeckende Erhebungen gibt es nicht, so bleiben nur punktuelle Abfragen, wie an den Schulen vorgegangen wird. Die Palette reicht von einer Wiederholung des Tests bis zu dreimal bis zu der Aussage: Es gibt nur einen Test pro Schüler, mehr ist nicht da. Dem widerspricht das Thüringer Bildungsministerium. Zwar seien die Schulen angewiesen, mit den nicht ganz billigen Testkapazitäten sparsam umzugehen, aber eine Nachtestung müsse im Einzelfall immer möglich sein.

Es ist also eine Entscheidung, die in der Schule getroffen wird: Ist der Test eindeutig oder muss nachgetestet werden? Felix Knothe, Sprecher Thüringer Bildungsministerium

Eine Nachtestung sollte laut Thüringer Bildungsministerium im Einzelfall möglich sein. Bildrechte: MDR/ Uwe Kelm

Denn schließlich geht es nicht nur um die Sicherheit an der Schule, sondern auch darum, dem Kind mit Stempel und Unterschrift zu bescheinigen, am Vereinssport teilnehmen zu dürfen. Und es gibt in Einzelfällen nicht nur unklare Testergebnisse, sondern quasi auch "konsequent positive". Das heißt: Es sind immer wieder die gleichen Kinder, die wiederholt positiv getestet werden und ein Zusammenhang mit den Ernährungsgewohnheiten ist nicht ausgeschlossen.

Hier gibt es mitunter pragmatische Vorgehensweisen, wie zum Beispiel ein Nachtest nicht als Lolli-Test, sondern per Spuck- oder Nasentest aus Überhängen, sagt Sven Stötzer, Direktor des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Erfurt und Vorsitzender der Interessenvereinigung der Gymnasien in Thüringen. Und es hat sich auch bewährt, nicht sofort nach dem Schulbeginn mit den Tests zu beginnen, um die Falschmeldungen zu reduzieren.

Damit die Kinder vorher nichts essen oder trinken, also etwas, worauf die Test ansprechen, haben wir es so organisiert, dass wir zunächst Unterricht machen und erst nach einer halben Stunde die Tests durchführen. Sven Stötzer, Vorsitzender der Interessenvereinigung der Gymnasien in Thüringen