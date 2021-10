Corona-Tests an Thüringens Schulen Schulleiter begrüßen Testpflicht und sehen separate Lerngruppen skeptisch

Die von der Landesregierung nach den Herbstferien geplanten Corona-Pflichttests an den Schulen werden von Schulleitern überwiegend begrüßt. Das hat eine stichprobenartige Umfrage von MDR THÜRINGEN an 15 Grund- und weiterführenden Schulen im Land ergeben. Einige Schulleiter verwiesen auch darauf, dass in ihren Landkreisen wegen der dort geltenden Warnstufen ohnehin schon verpflichtende Tests stattfänden. Auch freiwillige Tests fänden an Schulen statt. Die Bereitschaft unter Schülern und Lehrern zum Test sei überwiegend groß, hieß es.