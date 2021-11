In Bad Frankenhausen werden ab Montag wieder zweimal wöchentlich Corona-Tests in den fünf kommunalen Kindergärten angeboten. Aktuell seien seitens des Freistaates Thüringen keine Corona-Tests in den Kitas vorgeschrieben, dennoch möchte die Stadtverwaltung Eltern und Kindern ein Stück mehr Sicherheit geben. Die zusätzlichen Ausgaben für die Tests würden sich bis zum Jahresende auf etwa 4.000 Euro belaufen, wenn 50 Prozent der Kinder zweimal wöchentlich das Testangebot nutzen, so Bürgermeister Matthias Strejc (SPD). Es handelt sich um ein freiwilliges Angebot.

Trotz steigender Inzidenzen beginnen in dieser Woche in einigen Städten die Weihnachtsmärkte. Den Anfang machen Gotha und Eisenach an diesem Montag. In Erfurt wird am Dienstag der Weihnachtsmarkt eröffnet, dazu wurde der Domplatz in drei Bereiche unterteilt, die höchstens von 2.000 Menschen besucht werden dürfen. In Erfurt, Gotha und Eisenach gilt die 2G-Regel. Auch Weimar plant am Dienstag mit dem Weihnachtsmarkt zu starten. Noch ist unklar, ob die Märkte dann auch bis Ende Dezember stattfinden dürfen. Am Mittwoch will der Landtag über weitere Einschränkungen in Thüringen entscheiden.