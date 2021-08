Das Thüringer Bildungsministerium strebt in den ersten beiden Schulwochen separaten Unterricht für ungetestete Schüler an. Schüler, die weder geimpft, noch genesen und auch nicht getestet sind, sollen demnach möglichst in getrennten Lerngruppen unterrichtet werden - vorausgesetzt, dass die Schule das personell und räumlich realisieren kann.