Ab 1. Juli soll die Corona-Testpflicht in den Thüringer Schulen entfallen. Das sieht die neue Allgemeinverfügung des Thüringer Bildungsministeriums vor. Sie soll am Mittwoch verkündet werden, wie das Bildungsministerium mitteilte. Danach soll aus der Testpflicht an Schulen ein Testangebot werden. Ziel sei es, dass die Schulpflicht wieder für alle gilt.