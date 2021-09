Sollte es einen oder mehrere positive Corona-Fälle an einer Schule geben, entscheidet die jeweilige Schulleitung über mögliche weitergehende Regeln. Die Quarantäne-Regeln an den Thüringer Schulen sind allerdings noch nicht völlig klar. Holter sagte, die Gesundheitsministerkonferenz wolle bis Freitag entscheiden, ob nur das von Corona betroffene Kind in Quarantäne geschickt werde oder auch Sitznachbarn oder die sogar ganze Klasse. Persönlich würde er die Quarantäne so beschränken, dass möglichst viele Kinder in der Klasse unterrichtet werden könnten, sagte Holter. Weitere Schulschließungen wegen Corona schloss er aus. In anderen Bundesländern wie etwa Nordrhein-Westfalen muss derzeit die gesamte Klasse in Quarantäne, wenn ein Kind in der Klasse positiv getestet wird.