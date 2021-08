Keine Kostenerstattung mehr Grünen-Landenschefin fordert weiterhin Corona-Tests für Kinder

Hauptinhalt

Am Freitag war bekannt geworden, dass das Bildungsministerium den Kommunen die Kosten für Corona-Tests an Kindergärten nicht mehr erstattet. Lediglich an Schulen besteht das Testangebot fort. Grüne und CDU kritisieren dieses Vorgehen scharf.