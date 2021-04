Es ist wichtig, den Kindern einen genauen Fahrplan an die Hand zu geben, damit sie sich darauf einstellen können, was auf sie zukommt. Dabei sollte genau mitgeteilt werden:

Es hilft den Kindern, wenn sie wissen, dass der Test nötig ist, um wieder in die Schule gehen und Freunde treffen zu können. Bei kleineren Kindern kann dieser Fahrplan auch aufgeschrieben oder aufgemalt werden. Wenn Kinder dem Testen gegenüber ängstlich reagieren, dann kann man das auch zu Hause mal üben. Mit einem Schnelltest aus der Apotheke, entweder am Kind selbst oder am Kuscheltier. Ängsten von Kindern begegnet man am besten, indem das betreffende Thema konkretisiert wird. Genaue Erklärungen helfen, dass Kinder sich nicht selbst etwas ausmalen, sondern klare Vorstellungen von der Sache erhalten.