Die Sportvereine verlassen sich auf das Testen in den Schulen - was passiert jedoch in der schulfreien Ferienzeit? Da gebe es zwei Möglichkeiten, wie Silke Fließ vom Thüringer Gesundheitsministerium erläutert: Die Kinder müssten sich in ihrem Landkreis oder der kreisfreien Stadt kostenlos testen lassen, oder einen Selbsttest mitführen, der vor Ort und unter Aufsicht durchgeführt wird.