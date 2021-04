Ein "großes Problem" sehe er darin, dass beispielsweise an Schulen Fächer wie Ethik und Religion offenbar weniger wert seien als sogenannte Kernfächer. Im Vordergrund stünden Mathe, Deutsch und Englisch, die Kindern beibringen sollen, wirtschaftlich und ökonomisch erfolgreich zu sein. Domsgen sagte: "Wir sind Lebewesen, die mit Schuld, mit Unzulänglichkeiten und mit Trauer umgehen müssen." Die Gesellschaft habe sich auf einen Hauptfokus geeinigt, "sehr gern zu konsumieren". Angesichts Corona könnten sich die Menschen fragen, was das Unverzichtbare sei, was das Elementare?

Wirtschaftlicher Erfolg stehe derzeit in der Gesellschaft im Vordergrund Bildrechte: colourbox