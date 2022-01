Die Inzidenz in Thüringen, sie ist zuletzt in den Keller gerauscht. Erfreulicherweise, sagt Annette Rommel, die Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung des Landes. Die eine Erklärung dafür habe sie nicht: "Ich habe manchmal das Gefühl, dass uns dieses Virus an der Nase herum führt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es sind immer mehrere Ursachen, die eine Rolle spielen, warum Infektionen da sind."

Wissenschaftliche Studien darüber, warum die Zahlen in Thüringen gerade so niedrig sind, gibt es nicht. Es liege jedenfalls nicht daran, dass Thüringen anders zähle. Die Meldungen der Gesundheitsämter seien in Thüringen genauso zuverlässig wie in anderen Bundesländern, teilt das Gesundheitsministerium des Landes mit. Und auch getestet werde in Thüringen in etwa genauso häufig wie in anderen Bundesländern.