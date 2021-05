Der Einzelhandel in Erfurt kann am Montag mit Auflagen wieder öffnen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Kunden können mit Geschäftsinhabern einen Termin vereinbaren und dann im Geschäft einkaufen. Sie brauchen jedoch einen aktuellen Negativtest und eine Schutzmaske. Auf der Internetseite der Stadt Erfurt ist zu sehen, wo überall im Stadtgebiet kostenlose Corona-Tests angeboten werden. Das sogenannte click & meet ist bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 150 möglich. Laut Robert-Koch-Institut lieg der Wert am Montagfrüh in Erfurt bei 73.

Ab Montag findet in Weimar wieder Schwimmunterricht für Grundschülerinnen und Grundschüler statt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Es sei ein Hygienekonzept erarbeitet worden. Demnach darf pro Woche nur eine Schule die Schwimmhalle für den Unterricht nutzen. Außerdem kann jeweils nur eine Lerngruppe mit fest zugewiesenem Personal die Halle betreten. Der Schwimmunterricht unterliegt wie der normale Unterricht dem Inzidenz-Geschehen. Laut Robert Koch-Institut lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 84,3.

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen öffnen die Schulen und Kindergärten ab Mittwoch wieder. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis am frühen Montagmorgen bei 124,9 - und damit an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dem Schwellenwert von 165. Laut "Bundesnotbremse" ist damit Wechselunterricht in Schulen und eingeschränkter Regelbetrieb in Kindergärten möglich. Bleibt die Inzidenz auch an den folgenden drei Tagen stabil, dürfen die Menschen im Landkreis auch wieder mit vorheriger Terminvereinbarung im Einzelhandel einkaufen. Das sogenannte Click and Meet wäre frühestens ab Freitag möglich.