Eisenberg | Tierpark leidet unter Besuchermangel

Der Tiergarten in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) leidet unter anhaltendem Besuchermangel. Tiergartenleiter Matthias Wiesenhütter sagte MDR THÜRINGEN, seit der Wiederöffnung am 10. April seien nur wenige Gäste gekommen. An den Wochenenden zähle der Tiergarten höchstens 100 Besucher pro Tag, fünfmal so viele dürften das Gelände betreten. Wiesenhütter vermutet, dass der geforderte negative Corona-Test und die Online-Anmeldung potentielle Besucher abschrecken. Um ein paar Menschen zu locken, soll nun jeder 100. Gast eine Freikarte erhalten.

Dingelstädt | Kostenlose Sportangebote

In der Stadt im Eichsfeldkreis startet am Montag eine sogenannte Powerwoche mit Online-Fitnesskursen. Wie Organisator Frank Reinecke MDR THÜRINGEN sagte, gibt es bis Samstag 23 Kursstunden für Kinder und Erwachsene in sechs Sportarten. Eine ortsansässige Baufirma und ein Fitnesszentrum haben die kostenlosen Angebote vorbereitet. Die Initiative ist Teil eines Netzwerks, das Dingelstädt zu einer Sportstadt entwickeln möchte. Zur Auswahl stehen zum Beispiel Tanzen, Kindersport, Yoga und Fußball. Die Dingelstädter sind aufgerufen, zuhause, im Büro oder auch im Kindergarten mitzumachen.

Thüringen | Große Unterschiede bei Inzidenzen zwischen Stadt und Land

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Menschen im ländlichen Raum zu mehr Vorsicht im Pandemiegeschehen aufgerufen. Angesichts eines immer deutlicheren Land-Stadt-Gefälles bei den Infektionszahlen sagte der Regierungschef, in den Städten würden die Hygieneregeln offenbar konsequenter beachtet und angewendet. In vielen ländlichen Gebieten scheine es dagegen so zu sein, dass sich ein gewisses Maß an Unvorsichtigkeit breit gemacht habe.