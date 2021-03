Das traditionelle Kohlenschlagen rund um Schlotheim im Unstrut-Hainich-Kreis muss wegen der Corona-Pandemie erneut vertagt werden. Bürgermeister Hans-Joachim Roth (CDU) forderte die Kohlenschläger auf, am Karfreitag auf eine Tour mit Schläger und Holzkugel zu verzichten. Das Ereignis solle wie im Vorjahr zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Seit mehr als 120 Jahren ziehen überwiegend am Karfreitag ausschließlich Männer in die Natur, um eine Holzkugel vor sich her zu schlagen und dabei eine hohe Trefferquote zu erzielen.

In Erfurt öffnet am Mittwoch ein Schnelltestzentrum. Nach Stadtangaben wird es vom DRK betrieben und befindet sich in der Mühlhäuser Straße auf dem Gelände des DRK-Kreisverbandes. Bislang hatte die Stadt Erfurt auf dezentrales Testen in Arztpraxen und Apotheken gesetzt. Das neue Testzentrum ist an drei Tagen in der Woche für jeweils drei Stunden geöffnet. Getestet wird dienstags bis donnerstags von 16 bis 19 Uhr. Wer sich dort auf das Coronavirus testen lassen will, braucht keinen Termin. Bisher konnten sich die Erfurter in 32 Arztpraxen und fünf Apotheken testen lassen.