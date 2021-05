Die Thüringer Theater bereiten sich trotz regional noch hoher Inzidenzwerte auf die Freiluft-Saison vor. So plant das Theater Altenburg Gera nach eigenen Angaben vom 4. Juni bis 29. August einen umfangreichen Spielplan unter dem Titel "Das Schöne unter der Sonne". Gespielt werden soll überwiegend in Gera vor der Bühne am Park und im Altenburger Theaterzelt. Ihrem Spielzeitmotto "Offene Herzen" folgend bereiten das Deutsche Nationaltheater und die Staatskapelle Weimar einen Sommerspielplan auf dem Gelände des e-werks Weimar vor.

Auch das Theater Rudolstadt plant in den Sommermonaten Juni und Juli eine umfangreiche Open-Air-Saison. An diversen Orten im ganzen Landkreis - darunter Heidecksburg, Thüringer Bauernhäuser oder Hoher Schwarm Saalfeld - sollen unter dem Slogan "Sommer Theater Konzert" eine Vielzahl an Aufführungen zu erleben sein. Vom 9. Juli bis 1. August steht Tschaikowskis "Die Jungfrau von Orleans" im Mittelpunkt der Domstufen-Festspiele des Theaters in Erfurt. Das Theater Nordhausen will die traditionsreichen Schlossfestspiele vom 1. bis 25. Juli wieder in Sondershausen stattfinden lassen.