Die Stadt Gera setzt verstärkt auf die 3G-Regel in Innenräumen und bei öffentlichen Veranstaltungen. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, gilt ab Sonntag eine neue Allgemeinverfügung. Sie gilt vorerst bis 24. November. Besucher von Gaststätten, Museen, Musik- und Kunstschulen, Theater, und Bibliotheken müssen geimpft oder genesen oder getestet sein. Außerdem werden bei Veranstaltungen die Teilnehmerzahlen begrenzt.Grund ist den Angaben nach das weitere Ansteigen der Corona-Infektionen. Die Stadt Gera ist seit dem 30. Oktober in der Warnstufe 3. In Gera gilt ab Sonntag und bis zum 24. November 3G. Bildrechte: imago/blickwinkel

Der Kindergarten in Veilsdorf im Landkreis Hildburghausen ist wegen mehrerer Corona-Infektionen vorübergehend geschlossen worden. Wie ein Sprecher des Landratsamtes MDR THÜRINGEN sagte, sind fünf Erzieherinnen betroffen. Wegen der Pandemie müssten die Kinder in festen Gruppen betreut werden. Weil aber nun die Erzieherinnen dafür fehlten, sei eine Betreuung derzeit nicht möglich. Im Landkreis Hildburghausen lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut am Freitag bei 430.

Seit Freitag ist in Thüringen nur noch der Landkreis Nordhausen in der niedrigeren Corona-Warnstufe 2. Alle anderen Landkreise und kreisfreien Städte haben mittlerweile die Warnstufe 3.