Das Corona-Testzentrum für die Buga-Besucher auf der Messe in Erfurt soll am Mittwochmorgen um 7:30 Uhr den Betrieb aufnehmen, wie die Stadt Erfurt mitteilt. Am Dienstag ging das Zentrum bereits in einen Probelauf. Ab Mittwoch sollen dann in 20 Testkabinen bis zu 1.200 Personen pro Stunde getestet werden können.