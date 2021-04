Mit einem angemessenen Schutz- und Hygienekonzept sowie negativen Corona-Tests sei es nun möglich, diese Außenbereiche zu öffnen, so die Politikerin. Der Kompromiss werde am Dienstag in den Fraktionen beraten und soll noch in dieser Woche vom Bundestag beschlossen werden.

Ilmenau | Zink-Grundschule bis Monatsende zu

Die Grundschule "Karl Zink" in Ilmenau wird wegen einer bestätigten Corona-Mutation bis Monatsende komplett geschlossen. Auch eine Notbetreuung gibt es laut Ilm-Kreis-Landratsamt nicht. Demnach wurde in einem Fall eine Mutation des Coronavirus nachgewiesen. Die komplette Schließung sei notwendig, da nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich die Gruppen durchmischt hätten, so das Landratsamt. Auch gebe es ein erhöhtes Ansteckungsrisiko bei der Mutation.

Insgesamt gibt es im Ilm-Kreis laut Gesundheitsamt am Montag 717 aktive Corona-Fälle - 163 mehr als am Freitag. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden demnach gerade 41 Patienten mit Corona-Nachweis behandelt, vier davon auf der Intensivstation.

Hildburg­hausen | Erstattung von Hortgebühren nur teilweise

Eltern im Landkreis Hildburghausen werden für Dezember 2020 die Hortgebühren nicht komplett erlassen. Wie das Landratsamt am Montag mitteilte, verzichtet das Land nicht auf die Personalkosten. Der Landkreis könne daher nur die Betriebskosten zurückzahlen. Landrat Thomas Müller (CDU) sagte, jeder Bescheid müsse noch einmal einzeln aufgeschlüsselt werden. Bis Eltern Geld sehen, werde es deshalb noch dauern.

Die Landesregierung erstattet Eltern die Hortgebühren im laufenden Jahr, wenn die betroffene Schule mehr als 15 Tage im Monat geschlossen ist. Für den Dezember vergangenen Jahres gilt das aber nicht.

Saalfeld-Rudolstadt | Schulen für zwei Wochen geschlossen