Im Landkreis Greiz müssen Schüler, die am Präsenz- oder Wechselunterricht teilnehmen oder eine Notbetreuung besuchen, seit Montag einen negativen Corona-Test vorlegen. Wie eine Sprecherin des Landratsamtes sagte, darf das Testergebnis nicht älter als drei Tage sein. Laut Landratsamt könnten die Schüler dazu die Selbsttests machen, die in den Schulen zweimal in der Woche angeboten werden. Schüler, die keinen negativen Corona-Test nachweisen können oder wollen, müssten weiter von zu Hause aus lernen. Auch für die Mitarbeiter in den Schulen gelte die Testpflicht.