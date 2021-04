Zum zweiten Mal binnen weniger Tage erweitert das SRH-Waldklinikum in Gera seine Corona-Intensiv-Station. Dafür wird am Montag eine komplette Etage freigemacht. Chefarzt Dr. Falk Gonnert sagte MDR THÜRINGEN, sein Team wolle so möglichst viele schwerstkranke Covid-Patienten retten. Über das Wochenende sei die Zahl der intensivmedizinisch betreuten Covid-Patienten zwar nicht gestiegen. Es seien aber weitere 19 Patienten mit Corona-Infektionen aufgenommen worden.