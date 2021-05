Die Chancen auf eine Öffnung der Außengastronomie in Suhl innerhalb der laufenden Woche schwinden. Am frühen Dienstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut für die Stadt einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von knapp 101. Damit wurde die kritische Grenze erneut überschritten. Gemäß der „Bundesnotbremse“ darf dann nicht weiter gelockert werden.

Am Montag war die Sieben-Tage-Inzidenz in Suhl auf 87 gefallen. Der Krisenstab der Stadt hatte angekündigt, über das weitere Vorgehen am Mittwoch zu beraten.