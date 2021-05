Durch eine Sicherheitslücke sind die Corona-Testergebnisse Tausender Buga-Besucher offenbar frei im Internet zugänglich gewesen. Das berichten die Computer-Vereine "Technikkultur Erfurt" und "Hackspace Jena". Demnach bekamen die Probanden im Testcenter auf der Messe bis Anfang Mai fortlaufende Buchungsnummern. Damit war es mit wenigen Klicks offenbar möglich, nicht nur eigene, sondern auch fremde Angaben von bis zu 3.000 Menschen einzusehen, so Namen, Termine und Ergebnisse.

Für die Computer-Experten sei beim ersten Blick klar gewesen, dass es "um die IT-Sicherheit nicht gut bestellt war", so ein Vereinsmitglied. Versuche, die Schwachstelle an die Webseiten-Betreiber und andere zuständige Stellen zu melden, führten laut Verein "ins Leere". Durch Einschalten der Datenschutzbehörden seien die Daten nun nicht mehr einsehbar. Inzwischen werden für die Tests zufällige Buchungsnummern vergeben.

Als erste Thüringer Stadt kann Weimar ab Donnerstag ohne die Auflagen der Bundesnotbremse agieren. Dann gelten keine Ausgangsbeschränkungen mehr, der Einzelhandel ist geöffnet, alle körpernahen Dienstleistungen sind erlaubt. Campingplätze und Vermieter von Ferienwohnungen können wieder Gäste empfangen. Die Menschen dürfen wieder die Außenbereiche von Cafés und Restaurants besuchen. In Geschäften und Restaurants sind nach wie vor Test- bzw. Impfnachweise nötig. Ab Freitag liegen aller Voraussicht nach auch Erfurt und Jena außerhalb der Bundesnotbremse-Inzidenzgrenzen. In Suhl dagegen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag wieder über den Grenzwert 100, dort muss das Zählen der Tage bei einem Absenken erneut beginnen.