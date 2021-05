Thüringen | Neue Testlieferungen für Schulen

Am Donnerstag sollen in Thüringen weitere rund 380.000 Corona-Tests an die Schulen ausgeliefert werden. Das teilte das Thüringer Bildungsministerium mit. Zielmarke seien 500.000 Tests wöchentlich. Mit der Rückkehr von immer mehr Schulen in den Wechsel- oder den Normalbetrieb steigt die Zahl der benötigten Tests. Rein rechnerisch werden bei einem Vollbetrieb der Schulen laut Ministerium 530.000 Tests benötigt. Insgesamt habe das Land drei Millionen Corona-Tests für diese Zwecke bestellt, heißt es. Zwei Tests pro Woche sind für Schüler und Schulpersonal Pflicht, sonst dürfen sie die Einrichtungen nicht betreten. Sollte vor Ort kein Testangebot gemacht werden können, greift das Betretungsverbot nicht.

Erfurt | Außengastronomie öffnet ab Freitag

In Erfurt treten am Freitag weitreichende Lockerungen in Kraft. Wie die Stadt am Mittwoch informierte, dürfen Cafés und Restaurants ihre Außenbereiche wieder öffnen. Gäste müssen sich jedoch vorab anmelden und nachweisen, dass sie infektionsfrei sind. Das Alkoholverbot für die Innenstadt wird aufgehoben.