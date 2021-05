Pandemie Corona-News: Stadt Erfurt schließt mehrere Teststationen

+++ Corona-Inzidenzen in Thüringen sinken +++ Ärztin berichtet von belastender Situation auf der Intensivstation +++ Mehrere Teststationen in Erfurt schließen +++ Kuhschwanzfest in Eisfeld fällt aus +++ Mahnwache gegen Lockdown in Neuhaus am Rennweg +++ Stiftung in Jena unterstützt Kulturszene +++ Alle Corona-News für Thüringen im Überblick +++