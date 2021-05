Neuhaus am Rennweg | Mahnwache gegen Lockdown

Rund 25 Unternehmer haben in Neuhaus am Rennweg (Kreis Sonneberg) erneut eine Mahnwache gegen den Corona-Lockdown abgehalten. Wie Mitorganisatorin Stefanie Triebel-Cornelissen sagte, geht es in der Krise vor allem Hotelbetreibern und Gastronomen an die Existenz. Auch die Aussicht auf Außengastronomie könne daran nichts ändern. Der Kampf gegen das Virus werde einseitig auf die Tourismusbranche abgewälzt. Die Mahnwache soll auch in der kommenden Woche fortgesetzt werden.

Thüringen | Weniger Teilnehmer bei Sprachkursen für Geflüchtete

Die Corona-Krise hat sich deutlich auf Sprachkurse für Geflüchtete in Thüringen ausgewirkt: Nachdem in den vergangenen Jahren die Zahl der sogenannten Start-Deutsch-Kurse gewachsen war, sei sie im Pandemiejahr 2020 deutlich gesunken, sagte ein Sprecher des Migrationsministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Habe es 2019 noch fast 130 solcher Lernangebote gegeben, seien es 2020 thüringenweit nur noch 88 gewesen. "In der Zeit des Lockdowns wurden keine neuen Kurse gestartet", sagte der Ministeriumssprecher. Dies sei allerdings nur ein Grund dafür, dass die Zahl der Kurse und der Teilnehmer zuletzt rückläufig gewesen sei.

Jena | Stiftung unterstützt Kulturszene

Die gemeinnützige Stiftung "reCoVer" will in Jena die in der Corona-Krise gebeutelte Kulturszene unterstützen. Zwei Wohnungsgesellschaften haben die Plattform initiiert und mehrere mittelständische Unternehmen aus Jena ihre Hilfe zugesagt. So sind bereits über 300.000 Euro zusammengekommen. Das Geld soll verteilt werden an wirtschaftlich besonders belastete Künstler, Kulturschaffende und Vereine. Wie ein designiertes Mitglied des Ausschusses MDR THÜRINGEN sagte, sollen vor allem Akteure bedacht werden, die durchs Raster anderer Hilfsprogramme fallen.

