Die Kindergärten in der Stadt Suhl öffnen am Freitag wieder im eingeschränkten Regelbetrieb. Das teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung mit. Das ist möglich, weil die Corona-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 165 lag. Außerdem können Kunden nach Voranmeldung und mit negativem Corona-Test wieder einkaufen gehen. Geimpfte und Genesene benötigen keinen Test. Sie müssen allerdings einen Nachweis ihrer Imfpung oder überstandenen Covid-19-Erkrankung vorlegen. Außengastronomie ist weiterhin nicht möglich.