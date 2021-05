In Thüringen sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter. Der Wert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche lag am Mittwoch nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 168,3. Am Dienstag lag er noch bei 175. Dennoch bleibt Thüringen das am stärksten von der Pandemie betroffene Bundesland.