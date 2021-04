Schulen und Kindergärten in Suhl bleiben ab Donnerstag geschlossen. Grund sind die seit Sonntag stark gestiegenen Sieben-Tage-Inzidenzwerte. Laut Gesetz müssen die Einrichtungen ab dem übernächsten Tag geschlossen bleiben, wenn der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen höher liegt als 165. Am Dienstag meldete Suhl eine Inzidenz von 255, an den Tagen zuvor 204 bzw. 198.