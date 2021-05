Suhl | Corona-Impfungen in Landeserstaufnahmestelle gestartet

In der Landeserstaufnahmestelle in Suhl laufen die Corona-Impfungen für Asylsuchende. Bislang wurden dort etwa 200 Menschen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums sagte. Bei diesem Mittel reicht eine Impfung zur Immunisierung gegen Covid-19. Deshalb soll es in Thüringen vor allem bei Menschen, die rasch den Ort wechseln oder schwer zu erreichen sind, eingesetzt werden.

Neben Flüchtlingen betrifft das auch Obdachlose oder Strafgefangene in Justizvollzugsanstalten. Dort sollen nach Ministeriumsangaben voraussichtlich in der Woche nach Pfingsten die Impfungen beginnen. Mobile Impfteams sollen das übernehmen. Laut Ministerium besteht nach der Anpassung der Empfehlungen für den Einsatz des Johnson & Johnson-Vakzins durch die Ständige Impfkommission (Stiko) ein besonderer Beratungsbedarf. Dabei würden die Ärzte in der Erstaufnahmestellen durch Dolmetscher unterstützt.

Der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson soll in Deutschland in der Regel bei Menschen ab 60 Jahren eingesetzt werden. Nach einem Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern in der vergangenen Woche können sich aber auch Jüngere dafür entscheiden. Ähnlich wie beim Impfstoff von Astrazeneca gibt es auch bei diesem Präparat Berichte über sehr seltene, aber schwere Nebenwirkungen (Hirnvenenthrombosen) im Zusammenhang mit einer Impfung.

Schmal­kalden-Meiningen | Flüchtlingsunterkunft unter Quarantäne

In Schafhausen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen sind 17 Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilte, wurde die gesamte Unterkunft schon am vergangenen Freitag unter Quarantäne gestellt. Insgesamt wohnen dort etwa 30 Menschen. Da sich Mitglieder verschiedener Familien angesteckt haben, sei es nicht möglich gewesen, einzelne Betroffene anderswo unterzubringen. Grundsätzlich gebe es aber solche Möglichkeiten, so der Sprecher.

Eisenach | Impfungen mit Astrazeneca für alle möglich

Das Medizinische Versorgungszentrum Eisenach bietet in dieser Woche in einem Pilotprojekt Corona-Impfungen mit Astrazeneca für alle an. Ein Termin ist dazu nicht nötig. Bund und Länder hatten den Impfstoff freigegeben, so dass er ohne Prioritätsliste ausgegeben werden darf. Ärzte des MVZ impfen am Dienstag von 17 bis 19 und am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr im Haus F auf dem Gelände des St. Georg Klinikums.