Kostenlose Corona-Schnelltests sollen im Landkreis Gotha ab sofort auch am Wochenende möglich sein. Wie das Landratsamt mitteilte, startet die Johanniter-Unfall-Hilfe Westthüringen am kommenden Wochenende einen Schnelltest-Service in der Sporthalle in Gamstädt. Zwischen 10 und 18 Uhr wird dort getestet. Auch in der Waldbahn-Haltestelle Bad Tabarz gibt es am Wochenende von 8 bis 16 Uhr die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Um Voranmeldung über die Website der Gemeinde wird gebeten. Ab dem darauffolgenden Wochenende sollen auch in Gotha weitere Testmöglichkeiten entstehen. An Wochenenden und unter der Woche wird das Stadtbad zum Testzentrum.