Eisenach | Immer mehr Verstöße gegen Infektionsschutzgesetz

In Eisenach sind seit Jahresbeginn schon mehr Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz geahndet worden als im gesamten vergangenen Jahr. Das berichtet die Thüringer Allgemeine. Demnach gibt es immer mehr Polizeiensätze in Zusammenhang mit der Pandemie.

Erst am Dienstagabend sprachen Polizisten auf dem Eisenacher Markt 44 Platzverweise aus. Dort hatten sich wie in der Vorwoche Dutzende Menschen getroffen, um gegen die Corona-Regeln zu demonstrieren. Viele trugen keine Masken und widersetzten sich nicht nur in diesem Zusammenhang den Anweisungen der Beamten. Zusätzlich zu den Platzverweisen wurden 41 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Thüringen | Behindertenwerkstätten leiden unter Corona-Krise

Die Corona-Pandemie stellt viele Behindertenwerkstätten in Thüringen vor existentielle Probleme. Als Grund nannte die Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen die hohen Kosten für Hygieneauflagen und wegfallende Einnahmen. Demnach liegen die Verluste je nach Werkstatt zwischen zehn und 25 Prozent.

Viele Behinderte gehören zu den Risikogruppen und bleiben deshalb den Werkstätten fern. Deshalb kürzen Städte und Landkreise ihre Zahlungen. Die Träger der Werkstätten verhandeln derzeit mit den Kreisen und Städten darüber, die 68 Werkstätten im Land wie bisher zu finanzieren. Die Gespräche stocken seit Monaten.

Weimar | Stadt: Shopping-Experiment nicht schuld an hoher Inzidenz

Die gestiegene Zahl der Corona-Neuinfektionen in Weimar hat laut Stadtverwaltung nichts mit dem Shopping-Experiment vor Ostern zu tun. Man habe das extra untersuchen lassen, hieß es von der Stadtspitze. So wurden die in den vergangenen Wochen Neuerkrankten befragt. Von 155 Infizierten habe nur eine Person am Shopping-Erlebnis teilgenommen, hieß es. Nach wie vor steckten sich die meisten Menschen im privaten Umfeld an.