Die Impfstelle an den Waldkliniken Eisenberg im Saale-Holzland-Kreis ist seit Mittwoch geschlossen. Wie die Kassenärztliche Vereinigung mitteilte, gab es in den letzten Tagen kaum noch Impfwillige. Für bereits vereinbarte Termine müssen Betroffene nun zur Impfstelle nach Jena reisen. Außerdem könne man sich in Gera oder beim Hausarzt impfen lassen. Seit März waren in der Impfstelle Eisenberg über 25.600 Corona-Impfungen verabreicht worden.