In Schleusingen und in Eisfeld (Kreis Hildburghausen) öffnen am Dienstag weitere Testzentren. Das teilte das Landratsamt mit. Demnach werden im ehemaligen Krankenhaus in Schleusingen am Dienstagvormittag und am Donnerstagnachmittag Corona-Schnelltests angeboten. Verantwortlich dafür ist die Johanniter-Unfall-Hilfe. In Eisfeld öffnet das Testzentrum im Dammweg 12, dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Es wird betrieben vom DRK Hildburghausen. Landrat Thomas Müller sagte, in den nächsten Tagen werde ein fünftes Schnelltestzentrum in Römhild an den Start gehen. Geplant sei ein weiteres in Themar.