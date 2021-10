Auch bei großen Feiern in Privaträumen in Jena müssen ab Freitag 3G-Regeln eingehalten werden. Das gilt nach Angaben der Stadt in Innenräumen, wenn mehr als 100 Gäste anwesend sind. Die entsprechende Allgemeinverfügung sei aktualisiert worden, weil Jena in die Corona-Warnstufe zwei gestiegen sei. Für den negativen Infektions-Nachweis reicht ein Schnelltest, der unter Zeugen vor Ort gemacht wird. 3G gilt weiterhin unabhängig der Teilnehmerzahl bei Feiern in öffentlichen Räumen, in Gaststätten, Hotels oder Schwimmbädern.