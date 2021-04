Die Verbraucherzentrale Thüringen warnt vor immer wiederkehrenden Abzock-Versuchen am Telefon. Vor allem in der Pandemie würden Verbraucher von ungewollten Werbeanrufen heimgesucht, heißt es. Viele Betrüger witterten ihre Chance, weil die Menschen daheim leichter erreichbar sind. Die Angerufen werden dabei unter Druck gesetzt, die Folge sind häufig ungewollte Verträge . Besonders hartnäckig hielten sich die Maschen mit angeblichen Gewinnspielen oder kostenlosen Tests von Nahrungsergänzungsmitteln, so die Verbraucherzentrale.

Im Landkreis Gotha gibt es immer Corona-Teststellen. Wie das Landratsamt mitteilte, bieten ab sofort die medizinischen Versorgungszentren in Gotha-Siebleben und Ohrdruf kostenlose Antigentests an. Die Helios-Klinik in Sundhausen war bereits vorher Anlaufstelle. Neu hinzu kommen die Zahnarztpraxis Dr. Christian Junge in Friedrichroda und die Zahnärzte Bettina und Konrad Schinzel, die Tests in der Gemeindeverwaltung anbieten. Ab Dienstag gehen zwei weitere, von der Johanniter Unfall-Hilfe Westthüringen betriebene Teststellen in Tambach-Dietharz sowie in Günthersleben an den Start. Insgesamt sind damit im Landkreis fünf Testzentren sowie 15 Teststellen bei Apotheken und Ärzten autorisiert.