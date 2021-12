Viele Covid-Patienten und fehlendes Personal belasten auch die Regiomed-Kliniken derzeit stark. Wie Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke am Mittwoch sagte, fehlt im Krankenhaus in Hildburghausen die Hälfte der Schwestern und Pfleger, weil sie selbst krank sind. In den Krankenhäusern in Hildburghausen, Neuhaus am Rennweg sowie Sonneberg werden derzeit mehr als 90 Covid-Patienten versorgt. In Hildburghausen liegen sechs Patienten auf der Corona-Intensivstation. Drei von ihnen werden beatmet. Auffällig sei, dass die Patienten mit schweren Verläufen deutlich jünger sind als in den ersten Infektionswellen. Laut Regiomed könnte sich die Lage weiter zuspitzen. Berechnungen zufolge werden in den nächsten Wochen weitere 180 Patienten erwartet.