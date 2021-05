Viele Thüringer wollen schneller als geplant das zweite Mal gegen Corona geimpft werden. Nach Angaben der Kassenärzte gibt es zurzeit für etwa 1.000 schon vereinbarte Zweittermine in Impfzentren den Wunsch, sie vorzuziehen. Grund dafür ist, dass die Menschen vollständig geimpft in Urlaub fahren wollen. Dadurch fallen Hürden wie Quarantäne oder Tests weg. Meistens seien es Menschen über 60 Jahre, die diesen Wunsch äußerten.

Demnach geht es fast immer um den Impfstoff von Astrazeneca. Die Verschiebung von Terminen sei mit einem hohen Aufwang verbunden, so die Kassenärztliche Vereinigung (KV). Das Gros der Astrazeneca-Impfungen in den zentralen Anlaufstellen solle aber ohnehin bis Mitte Juni erledigt sein. Für Juni habe Thüringen keinen weiteren Astrazeneca-Impfstoff bestellt. Bei Astrazeneca wird ein Abstand von zwölf Wochen zwischen den beiden Impfterminen empfohlen. Dann ist der Impfschutz am besten. In Thüringen werden zurzeit täglich etwa 10.000 Menschen gegen Corona geimpft.