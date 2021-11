Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen verzichtet trotz Corona-Warnstufe 3 vorerst auf strengere Regeln. Das sagte ein Sprecher des Landratsamtes. Demnach können auch Ungeimpfte weiterhin mit einem negativen Schnelltest Gaststätten, Kinos und Theater besuchen.

Das Land hatte die Landkreise angehalten, ab Warnstufe 3 das 2G- oder das 3Gplus-Modell zu übernehmen - mit deutlichen Einschränkungen für Ungeimpfte. Das Landratsamt hält das aber derzeit nicht für notwendig. Es sei sinnvoller, die Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen zu begrenzen. Das sei mit der letzten Allgemeinverfügung passiert, hieß es. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen hatte bereits am 29. Oktober die Warnstufe 3 erreicht.

Einen Tag später betraf das auch den Landkreis Hildburghausen. Das dortige Landratsamt hat nach eigenen Angaben noch nicht entschieden, ob eine neue Allgemeinverfügung veröffentlicht wird.

Die Bundeswehr ist angesichts steigender Inzidenzen wieder in mehreren Thüringer Gesundheitsämtern im Corona-Einsatz. In Jena und im Saale-Holzland-Kreis seien derzeit 13 Soldaten für die Kontaktnachverfolgung und in mobilen Abstrichteams abgestellt, sagte ein Sprecher des Landeskommandos Thüringen am Dienstag.

Zwei weitere Amtshilfeanträge zur Kontaktnachverfolgung aus dem Landkreis Sonneberg und dem Altenburger Land seien bewilligt, der Einsatz starte kommende Woche. Zuvor hatte die Thüringer Allgemeine darüber berichtet.

Dem Sprecher zufolge ist die Bundeswehr noch weit von den Hochzeiten der Pandemie entfernt, als mehrere hundert Soldaten in den Thüringer Gesundheitsämtern aushalfen. Ob nun künftig mehr Amtshilfe erforderlich ist, könne er nicht sagen - das hänge davon ab, wie viele Kommunen Anträge stellten. "Niemand weiß, wie sich die Inzidenzen entwickeln."

In einer Zwischenbilanz der Kassenärztlichen Vereinigung am Montag hatte es noch geheißen, der Start der Booster-Impfung in Thüringen laufe verhalten an. Laut aktuellen Zahlen entscheiden sich aber immer mehr Menschen für eine dritte Corona-Impfung.

Ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung sagte MDR THÜRINGEN, die Nachfrage sei deutlich gestiegen, nachdem die Altersbegrenzung aufgehoben worden sei. Bislang wurden demnach gut 42.000 Drittimpfungen gebucht, davon allein 10.000 am Montag.

Thüringen hatte Ende vergangener Woche entschieden, dass die sogenannten Booster-Impfungen ab November für alle zugänglich sein sollen. Damit können auch Menschen unter 60 Jahren, die das wünschen, ihren Impfschutz auffrischen lassen.

Der Landkreis Eichsfeld ist am Dienstag angesichts steigender Inzidenzen in die Corona-Warnstufe 3 gewechselt. Eine Sprecherin des Landratsamtes kündigte im Gespräch mit MDR THÜRINGEN noch für Dienstag eine neue Allgemeinverfügung an.

Das Robert Koch-Institut meldet aktuell für den Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 330. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 15,1 und die landesweite Belegung der Intensivbetten bei 12,6 Prozent. Damit haben alle drei Parameter, die ausschlaggebend sind, den jeweiligen Wert für die höchste Warnstufe überschritten.

Impfen ohne Termin ist am Dienstag im Krankenhaus Pößneck im Saale-Orla-Kreis möglich. Das Landratsamt appelliert vor allem an Menschen, die von einer Corona-Infektion genesen sind, sich impfen zu lassen. Die Bescheinigungen dafür laufen nach sechs Monaten aus. Es habe in letzter Zeit vermehrt Anfragen gegeben, sie zu verlängern, hieß es.

Im Frühjahr gehörte der Landkreis wochenlang zu den bundesweit am stärksten von der Pandemie betroffenen Regionen in Deutschland. Auch am Donnerstagnachmittag und am Samstagvormittag ist Impfen ohne Termin in der Impfstelle möglich.

Die Corona-Inzidenz ist in Thüringen in den vergangenen 24 Stunden nahezu unverändert geblieben. Laut Robert Koch-Institut (RKI) ging die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag ganz leicht auf 306,5 zurück. Das war aber weiterhin der höchste Wert aller Bundesländer. Am Montag hatte er bei 307,1 gelegen. Die Zahl gibt an, wie viele registrierte Neuinfektionen es je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gegeben hat. Bundesweit betrug die Inzidenz am Dienstag 153,7.