In Thüringen treten an diesem Samstag verschärfte Corona-Regeln in Kraft. Die Kommunen erhalten ab Corona-Warnstufe 2 die Möglichkeit, das "2G"- oder "3G plus"-Modell in bestimmten Bereichen verpflichtend einzuführen. Ab Warnstufe 3 sollen die Zugangsbeschränkungen verpflichtend sein. Das betrifft unter anderem Gaststätten, Jahrmärkte, Konzerte, Kinos, und Clubs.