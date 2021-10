Am Samstag haben die Kreise Gotha, Hildburghausen, das Altenburger Land und die Stadt Gera die Corona-Warnstufe 3 erreicht. Zuvor galt das bereits für Schmalkalden-Meinigen, den Ilm- und den Kyffhäuserkreis. Sie alle müssen in den kommenden Tagen die schärferen Regeln des Landes umsetzen.

Bei Corona-Warnstufe 3 gilt: Die Kreise müssen für Gaststätten und Veranstaltungen die Modelle 2G und 3G plus vorgeben, das heißt: Zutritt nur noch für Geimpfte oder Genesene oder - bei 3G plus - mit einem negativen PCR-Test.

Die Schülerinnen und Schüler in Thüringen haben aktuell Ferien. An den Schulen herrscht trotzdem Betrieb, so wie in Greiz oder im Saale-Orla-Kreis. Denn die Hausmeister installieren Technik, um künftig noch besser gegen das Corona-Virus gewappnet zu sein. CO2-Sensoren zeigen an, wann gelüftet werden muss.