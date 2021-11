Die Corona-Regeln werden diese Woche noch nicht verschärft. Wie die Stadt mitteilte, gilt bis zum 6. November die derzeitige Allgemeinverfügung. Bis dahin werde geprüft, ob die Regeln verschärft werden müssen. Gera hatte am Wochenende die Corona-Warnstufe 3 erreicht.

Die Impfstellen in Mittel- und Westthüringen haben noch Termine für die sogenannten Booster-Impfungen frei. Im Thüringer Impfportal werden aktuell Kapazitäten unter anderem in Sömmerda, Weimar, Arnstadt und Eisenach angeboten. Interessierte bekommen meist schon einen Termin in der laufenden Woche. Laut Kassenärztlicher Vereinigung sind die Impfstellen noch bis 23. Dezember in Betrieb. Thüringen hatte entschieden, die Auffrischungsimpfung ab November für alle Altersgruppen freizugeben. Termine können über das Portal www.impfen-thueringen.de gebucht werden.

In Südthüringen gibt es viele freie Termine für die sogenannten Booster-Impfungen. Im Thüringer Impfportal werden aktuell freie Kapazitäten unter anderem in Meinigen, Schmalkalden, Hildburghausen, Suhl und Sonneberg angeboten. Meist bekommen Impfwillige schon am nächsten Tag einen Termin. Thüringen hatte entschieden, die Auffrischungsimpfung ab November für alle Altersgruppen freizugeben. Termine können über das Portal www.impfen-thueringen.de gebucht werden.

Das DRK-Testzentrum in Weimar bietet ab sofort auch PCR-Tests für Selbstzahler an. Wie der DRK-Kreisverband mitteilte, kostet ein Test knapp 98 Euro. Das Ergebnis liege in der Regel nach 24 Stunden vor und könne über eine App oder eine Internetseite abgerufen werden. PCR-Tests werden zum Beispiel für ein sogenanntes Freitesten aus der Quarantäne benötigt, aber auch für Reisen ins Ausland.

Der Kyffhäuserkreis setzt die 2G- und 3G-plus-Regel der Landesverordnung vorerst nicht um. Wie das Landratsamt am Montag mitteilte, sind zunächst keine schärferen Regeln geplant. Das habe der Krisenstab am Wochenende beschlossen.

Die neue Landesverordnung sieht vor, dass in Corona-Warnstufe 3 entweder 2G oder 3G-plus unter anderem in Gaststätten, Museen oder bei Veranstaltungen gilt. Dazu müssen die Kreise die entsprechenden Allgemeinverfügungen anpassen.

Laut Gesundheitsministerium handelt es sich um eine Soll-Regel, zu der die Kreise verpflichtet werden können. Im Kyffhäuserkreis gelte aber bereits seit Mitte Oktober eine strenge 3G-Regel in geschlossenen Räumen. Seitdem seien die Inzidenzen bei den Neuinfektionen und den Krankenhauspatienten auch zurückgegangen.