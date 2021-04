In mehreren Thüringer Impfzentren können wieder Termine gebucht werden. Das betrifft die Hot-Spot-Regionen in den Kreisen Greiz, Saale-Orla, Schmalkalden-Meiningen, im Wartburgkreis und in Gera. Das Land Thüringen hatte am Montag 35.000 zusätzliche Impfdosen für die Corona-Hotspots bekommen. Es handelt sich dabei um den Stoff des Herstellers Biontech-Pfizer. Alle Dosen werden für Erstimpfungen eingesetzt. Geimpft werden soll nach Ostern. Die Kreise können dafür auch festlegen, dass sich weitere Personengruppen der Priorisierungsstufe 3 impfen lassen können. Dazu gehören zum Beispiel Lehrer sowie Beschäftigte in Kindergärten und im Lebensmitteleinzelhandel.

Das Angebot für kostenlose Corona-Schnelltests im Saale-Orla-Kreis wird weiter ausgebaut. Wie das Landratsamt mitteilt, können sich die Bewohner auch über die Osterfeiertage auf Corona testen lassen. Am Gründonnerstag haben die Teststationen in der Shedhalle in Pößneck, in Rosenthal am Wanderstützpunkt/Blankenstein, sowie im Bürgerhaus Triptis geöffnet. Am Karfreitag werden von 14 bis 16 Uhr ebenfalls Schnelltests in Triptis angeboten. Der Landkreis will die bisherigen Teststationen von fünf auf sieben aufstocken. Die Planungen für Stationen in Bad Lobenstein und Gefell laufen bereits.