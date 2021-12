In Neuhaus am Rennweg (Kreis Sonneberg) können sich am Mittwochnachmittag Interessierte ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie ein Sprecher der Kreisverwaltung mitteilte, ist das Impfteam zwischen 15 und 18 Uhr vor Ort. Geimpft werden die Vakzine von Johnson und Johnson oder Biontech. Am Donnerstag zieht zudem das Testzentrum von einem Nebengebäude des Krankenhauses in das geräumigere Kulturhaus um. Die Teststelle ist dann am Freitag von 16 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Künftig sollen Tests an jedem Werktag möglich sein.