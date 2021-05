Ab kommender Woche will das Landratsamt in Greiz wieder persönliche Beratungen anbieten. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Man sei entsprechend vorbereitet, hieß es. Voraussetzung sei allerdings, dass der Inzidenzwert im Landkreis unter 100 bleibe. Termine müssen im Vorfeld mit den zuständigen Ämtern vereinbart werden. Im gesamten Gebäude gilt Maskenpflicht.