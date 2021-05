In Thüringen wird die sogenannte Corona-Notbremse in immer mehr Landkreisen und kreisfreien Städten gelöst. Am Samstag hatten nach Angaben des Gesundheitsministeriums die Stadt Suhl und die Kreise Greiz, Nordhausen, Saalfeld-Rudolstadt, Schmalkalden-Meiningen und der Wartburgkreis den fünften Werktag in Folge den dafür notwendigen Schwellenwert von 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner unterschritten.