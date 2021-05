In Erfurt darf der Einzelhandel voraussichtlich ab Montag und mit Auflagen wieder öffnen. Wie die Stadt mitteilte, muss dafür aber der Inzidenzwert weiterhin unter 150 bleiben. Laut Infektionsschutzgesetz des Bundes muss der Wert fünf Werktage lang unter dieser Marke liegen - dann darf der Einzelhandel am übernächsten Tag das sogenannte Click & Meet anbieten. Kundinnen und Kunden können sich nach vorheriger Terminabsprache in einem Geschäft beraten lassen und einkaufen.

Im Saale-Orla-Kreis sind am Donnerstag zwei Corona-Teststellen geöffnet. Interessenten können sich im Bürgerhaus Triptis und in der Tagespflege Gefell testen lassen. Am Freitag sind die Teststellen laut Landratsamt wieder regulär geöffnet. Am Freitag werden den Angaben zufolge in Neustadt an der Orla und Gefell keine Coronatests angeboten.