Nun ist auch der Kreis Gotha unter die 100er-Marke gefallen. Erste Lockerungen können laut Stadt damit ab Samstag in Kraft treten. Außerdem starten alle Schulen ab kommenden Montag in den eingeschränkten Regelbetrieb mit Test- und Maskenpflicht. Grund- und Förderschüler wechseln sogar in durchgängigen Präsenzunterricht. Außerdem können die Außengastronomie und der Einzelhandel wieder starten - vorausgesetzt die Besucher sind getestet, geimpft oder genesen. Freibäder, Campingplätze und Hotels dürfen öffnen.