Das Hotel "Brauhaus zum Löwen" in Mühlhausen bietet ab sofort Corona-Schnelltests an. Wie Hotelchef Marco Fongern MDR THÜRINGEN sagte, haben sich die Mitarbeiter als Tester ausbilden lassen. Im Falle einer Testpflicht für Hotel, Restaurant und Biergarten könnten rund um die Uhr Gäste getestet werden. Derzeit werden wochentags von 8 bis 15 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr Schnelltests für alle angeboten.