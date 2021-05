Im Saale-Orla-Kreis sind am Donnerstag zwei Corona-Teststellen geöffnet. Interessenten können sich im Bürgerhaus Triptis und in der Tagespflege Gefell testen lassen. Am Freitag sind die Teststellen laut Landratsamt wieder regulär geöffnet. Am Freitag werden den Angaben zufolge in Neustadt an der Orla und Gefell keine Coronatests angeboten.