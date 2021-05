Proteste gegen die Corona-Verordnungen, Gerichtsprozesse um Maskenpflicht in Schulen, Intensivstationen am Rande ihrer Leistungsfähigkeit - die Pandemie belastet die Gesellschaft in vielerlei Hinsicht. Wie steht es angesichts dessen um die Demokratie und das Vertrauen in die Politik? Darüber wurde am Montagabend bei "Fakt ist!" in Erfurt diskutiert.